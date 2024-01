Garouta do Calhau 'cantou os reis' no parlamento madeirense

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal Garouta do Calhau voltou, hoje, a cumprir a tradição do 'cantar dos Reis, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O momento contou com uma efusiva actuação por parte do grupo, composto por cerca de uma centena de utentes, colaboradores e dirigentes da instituição de solidariedade social.

A comitiva, liderada por Ricardo Silva, foi recebida na manhã desta sexta-feira pelo presidente do parlamento Regional

José Manuel Rodrigues fez questão enaltecer, na ocasião, "o espírito de missão de todos aqueles que contribuem para este projecto" e aproveitou a oportunidade para abordar a "inquietação" existente que deriva dos actuais conflitos na Europa, apelando à paz não só no território europeu mas no mundo.

No que respeita à actualidade do país, o presidente da Assembleia manifestou a sua preocupação, revelando desejar que, em 2024, “possa haver estabilidade política e um rumo de desenvolvimento e progresso”.

No que concerne à Região, os seus anseios vão no sentido da “consolidação da estabilidade política, da manutenção dos excelentes níveis de crescimento económico, a que temos assistido nos últimos anos, e ainda de uma mais justa distribuição da riqueza”.

Após o 'cantar dos Reis', José Manuel Rodrigues convidou o grupo para um brinde com Vinho Madeira, acompanhado do tradicional Bolo-Rei, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Ficou, assim, selado, mais um encontro entre o parlamento e a Associação Garouta do Calhau, nesta quadra festiva.