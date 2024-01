O 'Grupo do Bolo Rei' comemora hoje 40 anos de existência, em mais uma noite memorável da tradição que celebra os 'Reis'.

Este grupo trata-se de um conjunto de amigos que mantém o costume de se encontrarem e confraternizarem todos os anos na véspera do Dia de Reis. E como manda a tradição, o bolo do ano seguinte fica encarregue ao contemplado que encontra a 'fava'.

Este ano, o encontro, que se realizou numa casa particular, reuniu 27 'Reis', com um bolo na devida escala, com um peso de seis quilos.

Assim, este grupo de amigos, que iniciou este tradição em 1984, promete continuá-la viva por muitos mais anos.