Grupo Coral do Estreito celebra Ano Novo com concerto

De forma a assinalar a chegada de 2024, o Grupo Coral do Estreito realiza no próximo sábado, 6 de Janeiro, pelas 19 horas, na Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, o seu Concerto de Ano Novo.

O reportório do concerto, cuja organização pertence à directora artística e maestrina Maria Ferreira, é composto por músicas alusivas à época natalícia, sendo composta por uma selecção de músicas do Natal Tradicional Madeirense e diversas músicas de melodias internacionais.

Com este concerto, o Grupo Coral do Estreito pretende assinalar uma das mais importantes passagens da religião cristã, sendo este concerto um contributo para uma homenagem àquele que foi, e é, a fonte de inspiração para todos os cristãos, Cristo. Grupo Coral do Estreito

O concerto enquadra-se no protocolo de dinamização cultural estabelecido entre o Grupo Coral do Estreito e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e tem o apoio da Paróquia do Estreito de Câmara de Lobos.

O concerto é de entrada livre.