Os 'Reis' encantam no Porto Santo

As cantigas dos Reis já se fazem ouvir no centro da cidade do Porto Santo, mais concretamente no Largo das Palmeiras, onde participam quatro grupos de cantares, que imbuídos pelo espírito natalício, entoam as mais belas e tradicionais músicas relacionadas com o tema.

Antes das cantigas, o presidente da Câmara Municipal, Nuno Batista, e todo o executivo, fez questão de receber os elementos dos grupos no edifício da autarquia. Mas, e de forma a a adoçar ainda mais a noite, a Câmara Municipal decidiu presentear toda a população com um bolo rei gigante com cerca de 60 quilogramas e 30 metros.

Tal como manda a tradição, os grupos continuarão a cantar dos Reis pela noite dentro, de porta em porta.

Este ano participam o Grupo de Folclore do Porto Santo, o Grupo de Música Tradicional ‘'Amigos do Cantar’', o Coro do Centro Comunitário do Porto Santo e o grupo de alunos finalistas da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco.

O Cantar os Reis é uma velha tradição popular madeirense celebrada um pouco por toda a Ilha da Madeira, reunindo famílias, amigos e vizinhos que saem à rua para 'Cantar os Reis' de porta em porta.