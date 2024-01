Museu de Arte Sacra abre novo núcleo expositivo

O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) abre ao público, amanhã, um novo núcleo expositivo situado na Torre do edifício do Museu, fruto da doação da coleção particular de D. Teodoro de Faria à Diocese do Funchal.

Nesta exposição, colocam-se em evidência alguns dos aspetos histórico-artísticos dos ícones que, enquanto imagens sagradas, são símbolos da revelação do invisível, revestidas de profunda espiritualidade, sentido poético e litúrgico, que apelam à experiência da contemplação.

O estudo, inventariação e divulgação desta coleção foi encetado em 2018, com a exposição temporária ICONE: Beleza e Mistério, realizada no MASF a propósito do Dia Nacional dos Bens Culturais.