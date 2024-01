'Cantar os Reis' junta oito grupos no Jardim Municipal do Funchal

O auditório do Jardim Municipal do Funchal acolhe, esta sexta-feira, dia 5 de Janeiro, o 'Cantar os Reis', que junta oito grupos pertencentes a Casas do Povo da Região. Este é um espectáculo organizado pela ACAPORAMA, integrado no Programa das Festas de Natal e Fim de Ano organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Turismo e tem como apoio o Governo Regional da Madeira e a colaboração da Câmara Municipal do Funchal.

"Tendo o cuidado de apresentar sempre diferentes quadros/cenas natalícias desta época da “Festa”, apresentar-se-á este ano, como espaço cénico, uma alusão à tradicional Lapinha do Caseiro, com a representação de um quadro vivo com algumas das suas típicas personagens", explica nota à imprensa.

O evento, que marca o aproximar do fim das Festas de natal e Ano Novo, terá o seu inicio oficial às 19h01, com a distribuição do Bolo Rei e da Ginja do Curral da Freiras.

Este ano participam as Casas do Povo do Campanário; Ponta Delgada; Santa Cruz; São Roque do Faial; Câmara de Lobos; São Martinho; Gaula e da Serra de Água.

"Nos momentos antecedentes ao espetáculo, serão transmitidos no vídeo Wall do espaço, duas vídeo/reportagens sobre a Lapinha do Caseiro e o Cantar dos Reis da autoria do canal naminhaterra.com., canal responsável também pela transmissão em direto do espetáculo, numa forma de promover e fazer recordar, junto aos nossos emigrantes e público em geral, os costumes e tradições da nossa região, num cartaz turístico ímpar", refere nota.