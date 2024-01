Ribeira Brava canta os Reis no próximo sábado

No próximo sábado, a vila da Ribeira Brava será palco do 'Cantar dos Reis', numa iniciativa da Câmara Municipal que encerra, desta forma, as celebrações da ‘Festa’.

O evento tem início marcado para as 18h30, com o segundo sorteio da campanha comercial ‘Eu opto pelo Comércio Local’, promovida pela autarquia liderada por Ricardo Nascimento, procurando impulsionar as vendas nas lojas do concelho durante a quadra natalícia. Serão sorteados 16 vales de compras no valor total de 1.550 euros.

Para as 19 horas está agendado o arraque do espectáculo alusivo ao Dia de Reis, que contará com a participação de cinco grupos de cantares do concelho. A aposta na ‘prata da casa’, passarão pelo palco do evento o Grupo de Tocata do Campanário, o Grupo da Universidade Sénior da Ribeira Brava e os grupos das Casas do Povo da Serra de Água, Tabua, Campanário e Ribeira Brava, mobilizando cerca de 130 elementos.

“O cantar dos reis serve para juntar as pessoas no ano novo e proporcionar um momento de convívio, de confraternização e de animação através de cantares populares alusivos aos reis”, reforça Ricardo Nascimento, salientando que é mais um cartaz que se cria na vila da Ribeira Brava para locais e visitantes, terminando em grande a quadra natalícia.