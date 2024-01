Dois detidos por tráfico de droga à chegada do Lobo Marinho ao Porto Santo

Dois homens residentes no Porto Santo, de 22 e 32 anos, foram detidos esta quinta-feira por tráfico de droga, à chegada do navio Lobo Marinho à ilha dourada.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, o primeiro detido, com 22 anos, é estrangeiro e foi interceptado na posse de 35 doses de haxixe dissimuladas na sua roupa interior.

O outro detido, com 32 anos, é português e foi interceptado após revista sumária na posse de 3 doses de cocaína e as 1,11g de produto indeterminado (suspeito de ser a droga vulgarmente conhecida por ‘gorby’).

A PSP informou ainda de que havia suspeitas de que este último indivíduo pudesse ter droga no corpo, pelo que foi transportado ao Centro de Saúde local, onde conseguiram apurar que possuía três embalagens no interior do corpo, as quais acabaram por ser expelidas. “Duas das embalagens, com o peso bruto superior a 25 gramas, continham um produto conhecido por ‘bloom’ e a terceira embalagem, com o peso bruto aproximado de 10 gramas, continha um produto identificado pelo suspeito de ser uma droga vulgarmente conhecida por ‘gorby’”, adiantou a polícia.

Seguem-se as diligências de inquérito, tendo os cidadãos sido constituídos arguidos e sujeitos à medida de coacção menos gravosa de Termo de Identidade e Residência.