Novo terramoto volta a sacudir centro do Japão

Um terramoto de magnitude 5,3 abalou hoje Ishikawa, prefeitura no centro do Japão afetada pelo sismo de segunda-feira que fez pelo menos 100 mortos, segundo o mais recente balanço das autoridades japonesas.

O novo sismo ocorreu às 05:26 horas locais (20:26 de sexta-feira em Lisboa) com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade na península de Noto, ainda de acordo com a JMA.

As autoridades locais não comunicaram quaisquer danos causados pelo terramoto de hoje, nem interrupções adicionais nas redes de transporte rodoviário ou ferroviário.

Muitas destas infraestruturas continuam danificadas desde o terramoto de segunda-feira, o que está a dificultar os trabalhos de busca e resgate dos desaparecidos.

O número de desaparecidos baixou para 211, depois de, na sexta-feira, constarem 242 nomes na lista, informou a agência de notícias Associated Press (AP), referindo que foram resgatados sobreviventes que passaram dias sob os escombros.

De acordo com as autoridades de Ishikawa, prefeitura afetada pelo sismo, mais de 500 pessoas ficaram feridas na sequência do terramoto.