Bombeiros e PSP já retiraram cadáver encontrado no Pináculo

O cadáver que foi hoje detectado na zona do Pináculo já foi recuperado e já se encontra na estrada.

O corpo, que pertence a um indivíduo do sexo masculino, foi retirado do local por 12 elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e por 10 elementos da equipa de resgate da Polícia de Segurança Pública, que estiveram no local com várias viaturas.

Tal como o DIÁRIO noticiou, as buscas tiveram início pela manhã, tendo os drones da PSP detectado o cadáver a mais de 100 metros.