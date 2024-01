Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos vai 'Mimar com Histórias'

No próximo sábado, 6 de Janeiro, pelas 11 horas, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos irá realizar a primeira edição do projecto 'Mimar com Histórias'.

Esta iniciativa tem como objectivo proporcionar momentos de convívio literário em família, promovendo hábitos de leitura para bebés dos 0 aos 36 meses.

"Esta é uma experiência inédita e gratuita para usufruir com os seus familiares e descobrir como as histórias e os livros são para todas as faixas etárias", reforça a equipa da biblioteca.