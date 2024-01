A Polícia de Segurança Pública esteve a efectuar esta manhã buscas com drones na zona do Pináculo, tendo sido detctado um cadáver no local.

Sabe-se que a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses já está a caminho do local para recuperar o corpo que, ao que tudo indica, está a mais de 100 metros de altura.