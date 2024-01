Estão a recrutar para o Aeroporto da Madeira?

A Multitempo by Job&Talent vai arrancar, na próxima, com uma acção de recrutamento para preencher mais de 500 vagas para os principais aeroportos portugueses.

A acção foi divulgada, ontem, nas redes da empresa de recursos humanos e, posteriormente, noticiada nos órgãos de comunicação especializados no sector aeronáutico.

Os 'Open Air Days' realizam-se na próxima semana, entre os dias 10 e 17 de Janeiro, com objectivo de "responder às necessidades dos Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal", nomeadamente para as funções de operador de assistência em escala, técnico de tráfego e assistência em escala, e apoio a passageiros com mobilidade reduzida.

São assim, mais de 500 vagas disponíveis para full-time e part-time, que valorizam "a disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos, fluência na língua portuguesa e, em alguns casos, domínio da inglesa”, refere a agência em comunicado.

Os 'Open Air Days' são uma acção recorrente da Multitempo by Job&Talent, que continua a apostar num sector em constante crescimento e que, todos os anos, tenta trazer aos aeroportos trabalhadores com valor acrescentado. Este ano trazemos uma maior uniformização e rapidez nos processos à escala nacional Fernanda Vieira, Recruitment Coordinator do projecto

O DIÁRIO procurou, então, saber quantas destas vagas se destinavam ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, tendo estabelecido para o efeito contactos com a ANA - Aeroportos de Portugal.

A empresa responsável pela gestão de aeroportos em Portugal explicou ao nosso matutino que estas vagas de emprego (efectivamente para o Aeroporto da Madeira) poderiam ter sido abertas pelas empresas de assistência em escala com presença nos aeroportos nacionais, pelo que o DIÁRIO entrou em contacto com a unidade da Portway Handling de Portugal S.A. no Funchal.

A Portway confirmou que "o processo de recrutamento está a recorrer", sem especificar todavia o número de vagas disponíveis para a Madeira.

Importa referir que esta acção de recrutamento será feita em regime on-line para o Aeroporto do Funchal e presencial nos restantes aeroportos, sendo que a inscrição para as candidaturas é obrigatória e deve ser feita através de um formulário próprio:

No Aeroporto Internacional da Madeira ocorre a 10 de Janeiro de 2024 (quarta-feira), sendo a data limite de inscrição dia 8 de Janeiro. No Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) será no dia 16 (inscrição até dia 11) e nos Aeroportos de Lisboa e Faro no dia 17 (inscrição até dia 12).