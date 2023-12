Iniciativa Liberal lembra que a partir de dia 1 de Janeiro deixa de existir IVA Zero

O Grupo Coordenação Local Iniciativa Liberal Madeira lembra que, a partir de 1 de Janeiro, deixam de ser comercializados produtos com o IVA Zero, pelo que é previsível um aumento dos preços dos mesmos. Nesse sentido, questiona o presidente do Governo Regional sobre a baixa do IVA, acusando-o de nada fazer para aplicar a redução do IVA em 30%.

"O Sr. Presidente do Governo Regional argumenta, sempre que se fala em baixar o IVA, que prefere o IVA Zero para alguns produtos, do que a baixa generalizada que se recusa a fazer. E agora?", questiona.

"E agora que acabou o IVA Zero? Ou seja estamos face a um aumento dos preços. E agora, o cabaz do IVA zero já estar mais caro do que antes do início do IVA zero? Nos primeiros meses, a medida conseguiu parar os aumentos e o custo do cabaz desceu mesmo até aos €125,27 no início de setembro. O problema é que a partir daí os produtos do caba aumentaram e chegaram ao final do ano €15 mais caro", refere em comunicado.

Ainda acrescenta que "em ano da maior colecta de impostos por parte do Governo Regional/Estado, a recusa de baixar o IVA continuará a ser uma teimosia dos governantes".