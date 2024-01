Museu da Baleia promove minimaratona de leitura de 'Moby-Dick' de Hermann Melville

O Museu da Baleia da Madeira promove, no dia 6 de Janeiro, entre as 19h e as 23 horas, uma minimaratona de leitura da obra 'Moby Dick' de Hermann Melville, em língua portuguesa.

Paralelamente, pelas 19h30, acontecerá a Hora do Conto, com a leitura do livro infantil Moby Dick - Herman Melville, de Yoyo Studios, direcionada aos mais novos.

A Minimaratona tem como parceiros o New Bedford Whaling Museum, o Museu de Angra do Heroísmo, o Observatório do Mar dos Açores, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e a Biblioteca Nacional de Cabo Verde que em simultâneo se dedicam à leitura desta obra literária representativa da baleação.

Caso queira participar na Minimaratona, lendo um excerto do livro (3 minutos aproximadamente), poderá fazer a sua inscrição no endereço criado para o efeito.