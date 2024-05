Cristina Pedra garante que CCIF "não se encontra em auto-gestão"

A presidente da Câmara Municipal do Funchal nega que o Centro Cultural e de Investigação do Funchal se encontre em "autogestão". As declarações de Cristina Pedra foram proferidas no final da reunião de Câmara, que hoje se realizou, referindo-se a um assunto que foi levado à reunião no Período Antes da Ordem do Dia.

A autarca convidou os funchalenses a assistir às exposições ali presentes, em concreto, a exposição "brilhante de RIGO 23", um artista plástico nascido no Funchal e que reside nos Estados Unidos. O certame veio de Munique, presentemente está patente no CCIF, que reiterou, "não está ao abandono".

Cristina Pedra afirmou que "abandono sim, foi como encontramos o Centro Cultural em que nem sequer nenhuma obra estava concluída nem apetrechamento do antigo matadouro". Além disso, "a estratégia cultural está definida para o próximo ano" tendo, ademais, já sido "publicamente apresentada, o que aconteceu foi que o contrato cessou, indo realizar-se a celebração de um novo" sendo que, como frisou, as obras estão feitas, "as exposições estão a decorrer, de porta aberta e sete dias por semana".

Entre as actividades previstas destaca-se a Bienal de Artes, no próximo ano, apontou ainda a autarca, que relembrou que o projecto de actividades para o CCIF é plurianual.