Curral das Freiras vai entoar uma vez mais o tradicional 'Cantar dos Reis'

Tal como manda a tradição, a Casa do Povo do Curral das Freiras volta a organizar amanhã, 5 de Janeiro, mais uma edição do tradacional 'Cantar dos Reis', em palco, no Auditório do Centro Cívico da freguesia, pelas 19h30.

Este ano, à semelhança dos anos anteriores, irá reunir grupos folclóricos, culturais, etnográficos e associativos, provenientes de diversas freguesias da Região. Nesta evento, os grupos trazem instrumentos musicais e vozes afinadas e em coro, contemplando assim quem assiste a esta diversa riqueza cultural, com um conjunto de cânticos alusivos à época festiva, que ecoam a tradição e a alegria de celebrar esta época, unindo gerações em harmonia e partilha.

Mas a festa não se fica por aqui e, após os cânticos, haverá o corte do Mega Bolo Rei, este ano com com 28 kg. e 15 metros, com dois brindes surpresa a quem for contemplado com a fava e o brinde.

Após o encerramento da festa, vários grupos de cantares irão reunir-se e levar as melodias harmoniosas, de porta em porta, pela freguesia, preservando e divulgando esta tradição secular ao longo de toda a noite.

"Este gesto não apenas mantém viva uma tradição antiga, mas também une a freguesia em torno das músicas e das raízes culturais, proporcionando uma experiência memorável e enriquecedora para todos os envolvidos", sublinha a Casa do Povo do Curral das Freiras.