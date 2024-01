Desfile pelas freguesias assinala aniversário dos Bombeiros de Santa Cruz

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz comemoraram hoje o seu 92.º aniversário com um desfile de viaturas pelas freguesias do concelho e com as sirenes ligadas para “compartilhar a alegria deste dia histórico”.

Depois da tradicional missa, que se realizou pelas 8 horas na Igreja Matriz de Santa Cruz e da ida até ao cemitério local para colocação de flores em honra dos bombeiros já falecidos, realizou-se este desfile que chamou a atenção da população logo pela manhã.

Seguiu-se depois a formatura e a cerimónia onde foram benzidas as novas viaturas atribuídas a este quartel-uma ambulância e uma auto-escada- um investimento da Câmara Municipal de Santa Cruz que ronda os 363 mil euros.

Alguns elementos foram também condecorados com medalhas.

Veja as fotos.