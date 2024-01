Quatro milhões para melhorar sistema informático do SESARAM

A manchete da edição deste domingo, 21 de Janeiro de 2024 revela que SESARAM investe 4 milhões

em programas informáticos. E acrescentamos: "Empresa tem recorrido ao PRR para suprimir fragilidades no sistema de saúde da Madeira e lança agora novo concurso para a compra de licenças de 'software'." E ainda outra no mesmo patamar: "Cibersegurança leva Governo a criar gabinete regional." Saiba tudo nas páginas 8 e 9.

Com foto do Cabo Girão, noticiamos que Atracção turística rende 1,5 milhões num ano. E reforçamos que "desde que as entradas passaram a ser pagas, a 3 de Março de 2023, o miradouro do Cabo Girão tem gerado 4.800 euros por dia". Leia a notícia na página 5.

Outra foto, mas de menos dimensão, frisamos a Vida esculpida na madeira. E "Luís Gomes fala, em entrevista ao DIÁRIO, da arte em 'extinção' e de como se mantém carpinteiro depois da tropa em Macau, da guarda-prisional no 25 de Abril e de ter sofrido um AVC". A ler esta história de vida nas páginas 24 e 25.

Também com foto o título dá a conhecer que Martim Neves é promessa no Porto Santo. A ler nas páginas 6 e 7.

Por fim, Mais de 2.300 candidatos às bolsas universitárias. No caso, a "Câmara do Funchal conta apoiar, durante este mês, mais 288 estudantes, num valor superior a 134 mil euros". Leia na página 4.

Isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre! Boa leitura.