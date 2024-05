Microblanding, são traços finos e realistas que se assemelham aos fios reais.

É uma técnica relativamente simples, onde se faz a inserção de pigmento na pele, através do Tebori.

Indicado para quem?

É indicado para pessoas que tenham sofrido perda de pêlos nas sobrancelhas derivado a algum problema de saúde, ou que tenham falhas, cicatrizes causadas por traumas, permitindo-lhes melhorar o aspecto da sobrancelha.

Provoca Dor?

O Procedimento não é doloroso, mas pode ser um pouco desconfortável. Para realizar este tipo de tratamento é utilizada uma anestesia local que ajuda a reduzir o desconforto causado.

Contra-indicações?

O microblading de sobrancelhas não é adequado para todos. Este tratamento não é indicado para pessoas com diabetes, gestantes, pessoas que tomem medicação anticoagulante, com doenças oncológicas, dificuldade na cicatrização ou que sejam propensas a fazer quelóides.

Como são escolhidos os Pigmentos?

Os pigmentos têm de ter a mais elevada pureza no que toca a sua composição, para que não resultem alergias ou alterações cutâneas.



Duração do Procedimento em Gabinete e pós?

O procedimento dura entre 1h30 a 2 horas, dependendo das características das sobrancelhas e do trabalho que tenha que ser realizado para deixá-las perfeitas. Uma vez realizado o procedimento, deve voltar num prazo de 30 a 40 dias para a manutenção, com o objectivo de aperfeiçoar os resultados. Geralmente duram entre 9 a 12 meses, dependendo do tipo de pele e do cuidado que a pessoa tem, após este tempo o pigmento desaparece lentamente até desaparecer por completo.

Cuidados a ter

Após o procedimento é muito importante usar o creme recomendado pela técnica e respeitar os cuidados a ter, pois só assim garantimos a cicatrização mais rápida e uma melhor absorção do Pigmento.

Valor do Procedimento?

O valor praticado na Magic Skin Clinic é de 150 euros, neste valor está incluída a manutenção.

