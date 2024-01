V Congresso Nacional do JPP realiza-se a 20 e 21 de Janeiro em Santa Cruz

O V Congresso Nacional do Juntos Pelo Povo (extraordinário) vai realiza-se nos dias 20 e 21 de Janeiro, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz. No primeiro dia será eleito o presidente do partido,

De acordo com nota da comissão organizadora, no dia 20, além dessa eleições, haverá tempo para intervenções dos congressistas. "O segundo dia culminará com intervenções finais de alguns candidatos às eleições regionais e nacionais que se avizinham, da Coordenadora da JJPP, do presidente do Partido e do Secretário-Geral", explica Patrícia Spínola, presidente da Comissão Organizadora.

Mais indica que esta é uma reunião para "tratar de assuntos internos, assim como debater políticas e estratégias adoptadas ou a adoptar perante as actuais circunstâncias do papel de oposição de um governo de coligação, dependente de um frágil Acordo Parlamentar".

Além disso, haverá "ainda oportunidade para discutir o crescimento territorial do partido pelo território continental e Região Autónoma dos Açores".