Três carros incendiaram-se de madrugada em Santo António

Uma viatura incendiou-se esta madrugada em Santo António, no Caminho Velho da Chamorra, e o fogo propagou-se a mais dois carros que se encontravam no local, provocando danos avultados.

As chamas foram extintas por 11 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com o apoio de três viaturas. Não houve feridos a registar.