Tom Carpenter e Nilza Ornelas vencem a Mini Maratona do Funchal

Tom Carpenter, do Reino Unido, venceu, esta manhã, a prova da Mini Maratona do Funchal.

O atleta com o dorsal 2382 fez o percurso de oito quilómetros em 27:14 minutos, enquanto na segunda posição ficou Daniel Cruz com 28:32 minutos e na terceira posição Diego Cisneros com o mesmo tempo de 28:57 minutos.

Na Mini Maratona feminina a vitória foi alcançada pela madeirense Nilza Ornelas , do Clube Atletismo do Funchal - CAFH, com o tempo de 33:14 minutos. A segunda mais rápida foi a inglesa Maree Jeeson, com 35:29 minutos e a fechar o pódio ficou a espanhola Sara Medina Moreno com o tempo de 36:09 minutos.

Nesta prova, que foi permitida a participação dos escalões sub-20 a Veteranos, o tiro de partida aconteceu 8:30 horas na Avenida Doutor Pita.

A nona edição da Maratona do Funchal leva para a estrada, este domingo, 1.511 atletas, oriundos de vários países. Do total de participantes, mais de 800 vêm de fora da Região.

Este evento, que é organizado pela Associação de Atletismo da Madeira, congrega várias provas: Maratona (42km) , que juntou 369 atletas, a Meia Maratona (21km) e Mini Maratona (8km).