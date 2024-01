Bombeiros de Santa Cruz recebem ambulância como prenda de aniversário

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz recebeu uma prenda antecipada, dois dias antes de celebrar o 92º aniversário, que será assinalado amanhã, dia 21 de Janeiro.

A Câmara Municipal de Santa Cruz atribuiu uma nova ambulância à corporação, num investimento de 83 mil euros.

Mas a festa continua amanhã. Tal como o DIÁRIO noticiou, além da tradicional missa na Igreja Matriz de Santa Cruz, este ano agendada para as 8 horas, as comemorações do aniversário irão contar com uma romagem ao cemitério local para a colocação de uma coroa de flores em honra dos bombeiros falecidos, o que está previsto para as 10h30 e um desfile motorizado pelas freguesias do concelho.

Às 12 horas acontece a formatura, cerimónia durante a qual serão benzidas as novas viaturas, nomeadamente um carro escada e uma ambulância.

Na mesma ocasião, serão atribuídas a empresários que se têm destacado no apoio aos Bombeiros de Santa Cruz, bem como anunciados os projectos que a Companhia tem para os próximos tempos.