ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta concerto com 'Madeira Camerata'

No próximo sábado, dia 20 de Janeiro, pelas 18 horas, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto pela Orquestra de Cordas, 'Madeira Camerata', no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Para este concerto, 'Madeira Camerata' terá como solista o talentoso acordeonista Márcio Faria. Márcio Faria, ao longo de sua carreira artística, participou de inúmeros projectos, concursos e concertos, tanto como solista quanto na vertente de Música de Câmara, dentro e fora da Região. Márcio estudou interpretação, pedagogia musical e composição com professores de renome da atualidade, incluindo V. Semyonov, Y Shiskin, Geir Draugsvoll, Paulo Ferreira, Miljan Bjeletic, Pedro Madaleno, entre outros.

O repertório escolhido para este concerto está constituído por obras dos compositores alemães Johann Pachelbel, Bach e Händel, do arménio Komitas e do argentino Astor Piazzolla, que seguramente serão do agrado do nosso público.

'Madeira Camerata', um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objectivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Com Direção Artística do violinista madeirense Norberto Gomes, a 'Madeira Camerata' já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Pérez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luís Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada gratuita mediante apresentação de cartão estudante.

Este é mais um concerto que está integrado na Iniciativa 'Parlamento mais Perto', numa parceria entre a ALRAM e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros, com desconto para crianças, jovens e associados, e podem ser adquiridos na Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-madeira-camerata-79613), na Loja Gaudeamus (Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas), e no próprio dia do concerto, a partir das 16 horas na Assembleia Legislativa da Madeira.

Confira o programa:

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Passacaglia

Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças

Astor Piazzolla [1921-1992] . Tango Sensations