Carro ardeu junto a bomba de gasolina do Funchal

Um carro incendiou-se na noite desta sexta-feira, junto a um posto de abastecimento de combustível na via rápida, sentido Funchal-Santa Cruz, no Funchal, o que causou um grande aparato.

As chamas surgiram na zona do motor e consumiram a parte dianteira do automóvel. O fogo foi extinto por seis elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com o apoio de uma viatura de combate a incêndios.

No local esteve também uma ambulância, que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.

A situação provocou um grande congestionamento na via rápida, com filas de carros que chegaram até aos Viveiros.