Animação continua nas Festas de Santo Amaro em Santa Cruz

As grandes chuvas que caíram, esta tarde, em Santa Cruz iam levando a que autarquia local tivesse que suspender o programa do dia de hoje das Festas de Santo Amaro. Mas, entretanto, a chuva parou e o tempo melhorou, o que permitiu que o programa arrancasse, embora com um ligeiro atraso.

O artista madeirense Vasco Freitas e a sua orquestra começou o concerto com 45 minutos de atraso devido às condições climatéricas.

Neste momento, a praça começou a encheu para ouvir, pela primeira vez, a orquestra de Vasco Freitas por ocasião da comemoração dos 50 anos de carreira.

Depois o programa continua com a actuação de outro madeirense, Miguel Pires, que irá animar a noite na cidade de Santa Cruz e ainda haverá fogo-de-artifício.

Já junto à igreja paroquial de Santa Cruz estão as tradicionais barraquinhas, onde o grupo de Folclore das Romarias Antigas propõe a degustação de pratos e bebidas tradicionais e os artesãos expõem os seus produtos.

O programa das Festas de Santo Amaro decorre até à próxima segunda- feira, dia em que se festeja o Santo Amaro.