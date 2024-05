Região Autónoma da Madeira recebeu um total de 58 utentes dos Açores

A Região Autónoma da Madeira recebeu um total de 58 utentes (três a 5 de Maio, pelas 17h30 e 55 a 6 de Maio, pelas 02h13) provenientes dos Açores, revela o SESARAM através de um comunicado.

Diz ainda que "no dia 5 de Maio, os primeiros três utentes - duas grávidas e um utente a necessitar de cuidados intensivos, deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM)".

Revela também que "na madrugada do dia 6 de Maio, o HNM acolheu mais 23 utentes e os restantes 32 foram alojados no Regimento de Guarnição nº 3. Estes 55 utentes com doença renal crónica, já se encontram a receber cuidados e a realizar os tratamentos de hemodiálise".

Realça que "o Serviço Regional de Saúde disponibilizou aos utentes provenientes dos Açores e aos seus familiares, uma linha de apoio com o número – 967702566, que estará disponível durante a permanência destes [utentes] na RAM".

O Serviço Regional de Saúde da RAM agradece a todos os profissionais de saúde, a todo o staff do Aeroporto, ao RG3, à empresa de transporte coletivo, e a todos os que estiveram envolvidos nesta operação de transferência, transporte e receção de utentes provenientes dos Açores". SESARAM

