Bom tempo apesar do 'capacete' neste domingo

A previsão para este domingo, 21 de Janeiro de 2024, na Madeira, segundo o IPMA será de "céu com períodos de muita nebulosidade", embora seja de crer que amanheça limpo, acumulando o denominado 'capacete' (tal como na imagem) com o decorrer do dia.

O vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, será "fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial a partir da tarde".

Deverá ocorrer uma "pequena subida da temperatura máxima nas terras altas", antecipa.



No Funchal, diz a autoridade meteorológica, pode contar com "céu pouco nublado" e "vento fraco (inferior a 15 km/h)".

O estado do mar na costa Norte terá "ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros" e na costa Sul as "ondas de sudoeste com 1 metro".

A temperatura da água do mar rondará os 20/21º Celsius.

Siba ainda que os raios ultravioleta estarão com índice 4 para a Madeira e 3 para o Porto Santo, considerado de nível moderado, o que implica a recomendação apenas de óculos de Sol e protector solar.