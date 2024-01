Sapadores de Santa Cruz assinalam 92.º aniversário no domingo

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz assinala, no próximo domingo, 21 de Janeiro, o 92.º aniversário da corporação com um conjunto de iniciativas.

Além da tradicional missa na Igreja Matris de Santa Cruz, este ano agendada para as 8 horas, a que se seguirá uma romagem ao cemitério local para a colocação de uma coroa de flores em honra dos bombeiros falecidos, está previsto, para as 10h30, um desfile motorizado pelas freguesias do concelho.

Às 12 horas acontece a formatura, cerimónia durante a qual serão benzidas as novas viaturas, nomeadamente um carro escada e uma ambulância.

Na mesma ocasião, serão atribuídas as medalhas aos bombeiros que se têm distinguido nas suas funções, bem como anunciados os projectos que a Companhia tem para os próximos tempos.

Conforme refere a Companhia no cartaz divulgativo do evento, este "será um momento especial, repleto de emoção e reconhecimento", no qual será celebrada não apenas a história da companhia, mas também "a união e colaboração" construída ao longo dos anos.