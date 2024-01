José Sousa bate o recorde da Maratona do Funchal

Os atletas José Sousa, de Portugal, e Fanni Gyurko, da Hungria, venceram a nona edição da Maratona do Funchal.

No trajecto de 42 quilómetros, o atleta luso realizou o tempo de 2 horas, 21 minutos e 14 segundos, vencendo em masculinos, e estabelecendo assim um novo máximo nesta prova, com menos 36 milésimas de segundo do que o tempo realizado pelo britânico Nikki Johnstone, na 5ª edição, em 2019.

Por sua vez, na prova feminina, a primeira atleta a atingir a meta foi a húngara Fanni Gyurko, com o tempo de 3 horas, 05 minutos e 40 segundos.

Nesta prova, aberta à participação dos escalões de Seniores e Veteranos, o tiro de partida aconteceu às 7 horas na Rua do Gorgulho, e contou com um total de 369 atletas.

A nona edição da Maratona do Funchal leva para a estrada, este domingo, 1.511 atletas, oriundos de vários países. Do total de participantes, mais de 800 vêm de fora da Região.

Este evento, que é organizado pela Associação de Atletismo da Madeira, congrega várias provas: Maratona (42km) , a Meia Maratona (21km) e Mini Maratona (8km).