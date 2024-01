Está preparado para uma experiência única neste Carnaval?

A Casa Santo António não se limita à venda de produtos de construção civil, dê asas à sua criatividade e aproveite os produtos disponíveis na loja para criar um disfarce singular!

Na Casa Santo António vai encontrar desde pincéis, cola quente, tintas, sprays de pintura, fitas adesivas coloridas, entre tantos outros artigos que irão transformar objectos comuns em acessórios incríveis.

Os materiais frequentemente utilizados por jardineiros, pintores, construtores, ou engenheiros podem servir de inspiração e cujos materiais poderão ser utilizados posteriormente no seu domicílio, juntando, assim, o útil ao agradável. Pode ainda recorrer a diversos elementos decorativos, como plantas e/ou flores artificiais, ferramentas e pequenas ferragens, esponja em flocos e placas de esponja para a criação dos mais variados acessórios.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

