Freguesia de Câmara de Lobos comemora 594º aniversário

Decorre este sábado, 20 de Janeiro, a Sessão Solene de Comemoração do 594º Aniversário da Freguesia de Câmara de Lobos, pelas 11 horas, no Museu de Imprensa da Madeira. A cerimónia vai contar com intervenções do presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e do secretário regional de Finanças, Rogério Gouveia, em representação do presidente do Governo Regional.

A sessão solene servirá, também, para homenagear algumas personalidades e entidades de referência da freguesia. Ao final do dia, pelas 19 horas, há missa de acção de graças pelo 594º aniversário, na Igreja Matriz de Câmara de Lobos.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 10 horas Workshop de Danças Tradicionais | Estúdio de Criação Artística do Funchal, Zona Velha

· 10 horas CDU realiza acção de contactos com as populações das zonas altas da freguesia de Santo António | Caminho do Curral Velho

· 10 horas CDS organiza Convenção Regional ‘Unidos pela Madeira’ | Auditório do MUDAS

· JPP realiza V Congresso Nacional | Hotel Vila Galé

· 11 horas O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita obra de construção da Sala de Concertos da Madeira | Avenida Sá Carneiro

· 12 horas Festa de Santo Antão | Arco de São Jorge

· 13 horas PSD-Madeira realiza iniciativa política | Porto Santo

· 17h30 Canicense – Choupana em veteranos | Campo do Canicense

· 18 horas COM – Concerto com ‘Madeira Camerata’ e o acordeonista Márcio Faria | Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

· 21 horas 1.º Festival de Música de Câmara da Madeira, Trio Zoltan Lantos | MUDAS

Efemérides

1265 Realiza-se a primeira reunião do Parlamento inglês

1796 D. Maria I cria a Real Biblioteca Pública da Corte, embrião da Biblioteca Nacional

1841 China cede Hong Kong ao Reino Unido

1848 Viana do Castelo passa a cidade, como reconhecimento da coragem e lealdade da guarnição do Castelo de Santiago da Barra

1872 É apresentada a primeira proposta de reforma do ensino português que impõe a obrigatoriedade da instrução primária a crianças de ambos os sexos

1894 Os irmãos Heinrich e Wilhelm Hildebrand e Alois Wolfmüller registam a patente da primeira moto do mundo

1919 Decorrem, em Lisboa, manifestações de apoio à República, em reação à tentativa de golpe de Paiva Couceiro

1934 Arranca o 1.º Campeonato Português de Futebol (1934/1935)

1937 Anarquistas fazem explodir bombas no Ministério da Educação, na Emissora Nacional, na Rádio Clube Português e na Casa de Espanha

1942 Realiza-se, em Berlim, a Conferência de Wannsee, onde é estabelecido o projecto nazi de extermínio dos cerca de 11 milhões de judeus da Europa

1973 Amílcar Lopes Cabral é assassinado em Conacri. Fundou em 1956, com Aristides Pereira, o seu irmão Luís Cabral, Fernando Fortes, Júlio de Almeida e Elisée Turpin, o Partido Africano da Independência (PAI) que, em 1962, muda a sua designação para PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde). Tinha 48 anos

1977 A bandeira basca volta a ser hasteada no território espanhol, após 40 anos de proibição

1981 Libertação dos 52 reféns norte-americanos, detidos no Irão no final de 1979

1991 O Partido de Convergência Democrática - Grupo de Reflexão vence as primeiras eleições legislativas em São Tomé e Príncipe, com 53% dos votos. Daniel Daio é nomeado primeiro-ministro. Suceder-lhe-iam, até 1994, Norberto da Costa Alegria e Evaristo Carvalho.

1993 Morre, com 63 anos, a atriz belga Audrey Hepburn, protagonista de ‘My Fair Lady’, ‘Sabrina’, ‘Sempre’

1996 Yasser Arafat é eleito Presidente da Autoridade Palestiniana

2006 O técnico português José Mourinho é eleito o melhor treinador do mundo em 2005 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol

2014 O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, condecora o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique

2023 A ministra da Defesa Helena Carreiras, anuncia que Portugal vai enviar mais 14 viaturas blindadas M113 e oito geradores elétricos de elevada capacidade para a Ucrânia, elevando "para 532 toneladas o total de equipamento militar, letal e não letal" fornecido ao país

Este é o vigésimo dia do ano, 20 de Janeiro, Dia Internacional do Fetiche. Faltam 346 dias para o final de 2024.

