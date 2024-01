Temperatura negativa no Pico do Areeiro

Pela primeira vez este ano - e também neste Inverno – a Madeira regista hoje temperaturas negativas. Tal verifica-se na estação meteorológica mais alta da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira, ou seja, no Pico do Areeiro, onde o valor extremo da temperatura mínima (até às 9 horas) foi de -0,5 graus Centígrados (°C) registado entre as 5 e as 6 horas desta sexta-feira, dia 19 de Janeiro.

A temperatura do ar à superfície nesta estação colocada a 1.799 metros de altitude e situada no Concelho de Santana tem registado valores negativos desde o meio da madrugada (-0,2ºC/5 horas; -0,5ºC/6h; -0,1ºC/7h; -0,4ºC/8h; -0,4ºC/9h).

Imagem: IPMA

A par das baixas temperaturas, tem também ocorrido alguma/pouca precipitação, em especial na última hora (1,6 mm), condições que potenciam a probabilidade de queda de neve/granizo.

Possibilidade de ocorrência de neve que não consta na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativa ao estado do tempo na Madeira.

Segundo o IPMA, as condições para nevar depende de vários factores climatológicos, sendo certo que “não existe um valor único de temperatura abaixo do qual a precipitação seja em forma de neve”, mas esclarece que “pode nevar com valores de temperatura do ar superiores a 0ºC”, como já aconteceu em Portugal, referindo-se ao episódio de neve no final de Janeiro de 2006 que atingiu grande parte do território do Continente.

Por outro lado, o IPMA esclarece que “pode ocorrer precipitação na fase liquida quando a temperatura do ar apresenta valores inferiores a 0ºC” para concluir que “em rigor, o mais correcto é atribuir uma probabilidade de ocorrência de neve para determinados limiares de temperatura”. Aponta como exemplo um estudo para o Reino Unido que indica que, para um valor de temperatura do ar à superfície de -0.3ºC existe uma probabilidade de ocorrência de neve de 90% e que, para um valor de temperatura do ar à superfície de +3.9ºC existe uma probabilidade de ocorrência de neve de 10%.