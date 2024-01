As ruas do centro de cidade de Santa Cruz estão a começar a ficar cheias de pessoas para participar nas festividades da véspera da festa do Santo Amaro.

No largo junto à igreja matriz, a Banda Municipal de Santa Cruz anima aquela zona e muitos fiéis estão já adquirir velas de promessa para participarem na procissão do Santo Amaro que irá sair da capela até a igreja matriz de Santa Cruz por volta das 20 horas.