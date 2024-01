PSD denuncia "incúria do Governo Central" em relação à ligação aérea entre Porto Santo e Madeira

Foi a partir do Porto Santo que o Grupo Parlamentar do PSD Madeira manifestou "profundo descontentamento e preocupação" face ao "silêncio e à incúria do Governo da República" em relação "à inexistência e incapacidade de marcar voos na linha aérea Madeira-Porto Santo-Madeira, a partir do dia 24 de Fevereiro".

Carla Rosado, porta-voz desta iniciativa, expressou a sua indignação perante esta situação, dando voz à população porto-santense, que diz "mais uma vez, injustiçada por esta decisão, a qual prejudica significativamente a sua mobilidade". "Esta é uma situação inaceitável que continua a acontecer e acarreta grandes constrangimentos para as pessoas e para o Porto Santo", sublinha a social-democrata.

O PSD insta o Estado Português a "assumir, de uma vez por todas, as suas responsabilidades para evitar a continuidade deste problema".

É neste contexto que o Grupo Parlamentar do PSD lamenta, mais uma vez, aquela que tem sido a postura do Estado português, governado pelo Partido Socialista, responsável direto por resolver esta questão da mobilidade aérea inter-ilhas e nacional, sem esquecer a desconsideração pelo princípio da continuidade territorial.

Como solução para esta situação, Carla Rosado considera uma das duas alternativas que devem ser tomadas pelo Governo Central: "ou [atribuindo] atempadamente a verba para haver a prorrogação da concessão e a Binter já estar com os seus voos no sistema IATA, ou, de uma vez por todas, [deixar] cair esta situação e voltar a lançar um novo concurso internacional".