PCP denuncia "má política de transportes" para o Porto Santo

O PCP apresentou, esta manhã, um voto de solidariedade para com o Porto Santo, que ao longo deste mês de Janeiro fica sem a ligação marítima à ilha da Madeira. Ricardo Lume acusou o Governo Regional de beneficiar a empresa que gere a linha, ao não exigir que a ligação se mantenha, com uma alternativa, mesmo durante o período de manutenção do navio.

Roberto Almada, do BE, lembrou que o contrato de concessão obriga a empresa que explora a ligação entre as ilhas aos "mesmos moldes de serviço" ao longo de todo o ano.

Miguel Castro, do CHEGA, apontou também o dedo à oposição por pouco ter feito para resolver esta situação. O deputado disse que o Porto Santo precisa da ligação ao longo de todo o ano. "Mais do que uma questão prática e efectiva, esta é uma questão de apoio solidário".

Victor Freitas olhou à "forma como a maioria se posiciona face a esta questão", por oposição a outras, como a ligação ferry ao território continental.

Carla Rosado, do PSD, garantiu que a solução encontrada pelo Governo Regional, "não sendo ideal", é a que melhor serve a população durante este período de manutenção. A social-democrata lembrou, entre outros, a permanência em EMIR na 'ilha dourada' para mostrar a preocupação pelo desenvolvimento da ilha. "O que a nós preocupa é a falta de ligações aéreas de Outubro a Outubro", lamentou a deputada porto-santense.

Lopes da Fonseca disse mesmo: "somos solidários com os porto-santenses, mas não somos solidários com o PCP".

Mónica Freitas, do PAN, mostrou-se solidária com a situação do Porto Santo, mas disse não esquecer tudo o que tem sido feito para a melhoria da mobilidade para aquela ilha.

Pelo JPP, Élvio Sousa disse haver um "compromisso escrito" do PSD para manter a ligação todo o ano. "Compromisso esse que não foi honrado". Nem antes, nem agora. Tanto as ligações aéreas como as ligações marítimas precisam de ser mantidas todo o ano.

Nuno Morna, da IL, disse que o seu partido vai se associar ao voto de solidariedade.