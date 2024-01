Escola Gonçalves Zarco leva 'Geodiversidade do arquipélago da Madeira' a Arganil

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) participa, este fim-de-semana, no Seminário Nacional Eco - Escolas 2024, que está a decorrer no distrito de Arganil, em Portugal continental, com um workshop sobre a “Geodiversidade do arquipélago da Madeira”.

O convite efectuado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAE) surge na sequência do projecto dinamizado por esta escola insular, servindo, deste modo, de exemplo a outras instituições de ensino o conhecimento e a valorização da geologia local.

O programa do referido seminário conta com grandes nomes da ciência nacional, com destaque para o António Brum da Silveira, um dos autores da última Carta Geológica da Madeira (2010) e Jorge Paiva, um dos maiores investigadores do mundo botânico.