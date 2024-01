Apoiadas mais de 847 mil viagens entre Madeira e Porto Santo é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Subsídio de Mobilidade representa um investimento superior a 13,1 milhões de euros, desde que foi implementado em 2016. Mês de Outubro atingiu um máximo histórico, registando o maior valor de pagamentos. Parte da receita da taxa dos cruzeiros vai para a APRAM.

O destaque fotográfico refere-se ao PS. Unidos e mobilizados para “mudar o destino”. No 1.º dia do XXI Congresso do PS-M, Cafôfo apontou a bons resultados eleitorais, criticou a “governação desastrosa” do PSD e deixou claro que o seu projecto é a quatro anos e visa culminar com a chegada ao poder. Triunfo nas ‘Autárquicas’ ajudará a catapultar para o desejado Governo Regional. Moção do líder aprovada por unanimidade. Pedro Nuno Santos intervém hoje.

Sobre o mau tempo, fique a saber que este causou derrocadas e afectou centenas de passageiros. No Curral das Freiras, uma família foi realojada por precaução.

Nota ainda para o Madeira Andebol SAD que venceu o BM Elche e está em vantagem na ‘Europa’.

Fotógrafo de emoções faz parte da ‘Geração do Futuro’ é o assunto que ‘encerra’ a edição deste domingo.

