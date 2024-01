Suspeito de ter assaltado banco em Câmara de Lobos já está a ser ouvido no Tribunal

O homem de 42 anos suspeito de ter assaltado a agência bancária em Câmara de Lobos na passada sexta-feira já deu entrada no Tribunal da Comarca da Madeira para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial.

O indivíduo, residente em Câmara de Lobos, poderá vir a responder por um crime de roubo agravado e por um crime de sequestro, visto ter recorrido a ‘braçadeiras’ para amarrar os funcionários e clientes da Caixa Geral de Depósitos, ameaçando-os com uma arma de fogo.

Tal como foi noticiado, o homem entrou mascarado na agência bancária, por volta das 9 horas, de onde roubou 214 mil euros, em notas e moedas. Colocou-se depois em fuga num carro que estava estacionado a cerca de 200 metros do banco, deixando a população apavorada.

Assaltante mascarado terá roubado mais de 240 mil euros de banco em Câmara de Lobos Indivíduo com arma de fogo amarrou funcionários e clientes numa secção do banco e colocou-se em fuga com a fortuna

PSP localizou carro e suspeito na noite de terça-feira

Esteve a monte durante alguns dias, mas conforme avançou o DIÁRIO, quer o carro utilizado no crime, quer o suspeito, foram localizados pela PSP na noite de terça-feira, em Câmara de Lobos. Desde o assalto à mão armada que os agentes da Esquadra de Investigação Criminal de Câmara de Lobos, em colaboração com as autoridades judiciárias, vinham seguindo o rasto do veículo, fazendo o rastreio ao longo de mais de 200 quilómetros em diligências no sentido de interceptá-lo.

Assaltante do banco de Câmara de Lobos já foi apanhado pela PSP Cinco dias depois do assalto que terá rendido mais de 240 mil euros, os elementos da Esquadra de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Câmara de Lobos identificaram e detiveram o indivíduo que entrou armado no balcão da Caixa Geral de Depósitos, na baixa daquela cidade, apropriando-se da avultada soma em dinheiro.

Uma vez logrado o cerco ao presumível assaltante, a PSP informou o Ministério Público, titular da acção penal, que por sua vez autorizou o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Funchal a executar o mandado de detenção e de buscas que se mostrassem necessárias para concretizar as apreensões, nomeadamente do dinheiro e da arma utilizada no crime, o que viria a ser realizado apenas pelas 7 horas da manhã de quarta-feira, no cumprimento dos termos legais e do processo-crime.

Refira-se que a investigação de crimes desta natureza – assalto à mão armada ou a instituições bancárias – é da exclusiva competência da PJ, órgão de polícia criminal ao qual foi delegado o inquérito, contando para o efeito com a colaboração da PSP.

Isso mesmo foi reconhecido pela PJ do Funchal no comunicado de imprensa emitido na manhã de quarta-feira.

"A viatura em causa foi localizada, com a relevante colaboração da PSP de Câmara de Lobos, na noite de ontem [terça-feira], parqueada junto à residência do suspeito." Polícia Judiciária, em comunicado

Os inspectores conseguiram também recuperar 208 dos 214 mil euros roubados da agência bancária, que “estavam escondidos em vários compartimentos da casa”, assim como objectos relevantes para efeitos de prova, tais como o casaco com capuz utilizado no assalto, uns óculos de sol, as ‘braçadeiras’, um boné e o saco de supermercado onde transportou o dinheiro.

PJ recuperou 208 mil euros roubados do banco em Câmara de Lobos A Polícia Judiciária conseguiu recuperar 208 mil euros dos 214 mil euros roubados da agência bancária em Câmara de Lobos na passada sexta-feira.

Ricardo Tecedeiro, coordenador do Departamento de Investigação da Polícia Judiciária da Madeira referiu na quarta-feira que a arma de fogo que foi utilizada no assalto ainda não foi encontrada, admitindo poder tratar-se de uma réplica.

Quanto ao suspeito, revelou que o homem não tem antecedentes criminais e que não ofereceu resistência no acto da detenção.

O suspeito é pai de três filhos menores de idade. Ao que tudo indica, a mulher está a passar por uma situação delicada de saúde.