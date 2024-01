Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 20 de Janeiro, dá conta de que os juros já levam 60% da prestação da casa. No espaço de um ano, o valor médio dos empréstimos na Madeira subiu 101 euros. A taxa no crédito à habitação aumentou para 4,7% em Dezembro, e perspectiva-se que a descida ocorra, apenas, a partir do Verão.

Destaque para as famílias que habitam num prédio em risco. Pelo menos cinco apartamentos do Complexo do Canto do Muro continuam ocupados. O prédio foi evacuado após a depressão Óscar, há mais de 6 meses. A Câmara Municipal do Funchal diz que estas famílias “estão por sua conta e risco”.

Em foco está, ainda, o suspeito do assalto à sucursal da Caixa Geral de Depósito de Câmara de Lobos, que vai aguardar julgamento em prisão preventiva; e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que impede uma ‘rave’ no Paul da Serra.

No desporto, saiba que Rui Alves vai para a tribuna dos Barreiros, amanhã. É a primeira vez que o presidente alvinegro assiste ao dérbi ao lago do homólogo do clube rival.

