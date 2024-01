Vento forte derrubou torre eólica no Paul da Serra

O vento forte que se fez sentir esta terça-feira também provocou estragos no Paul da Serra.

Segundo o DIÁRIO apurou, pelo menos uma torre eólica foi derrubada, num dia em que a estação meteorológica do Chão do Areeiro atingiu os 143 Km/h.

A estrada já está sinalizada. O DIÁRIO já contactou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas a fim de perceber quantas torres eólicas foram afectadas no Parque Eólico do Paul, assim como quando é que a via será reaberta, mas até ao momento não obteve resposta.

No Chão do Areeiro, a rajada de vento mais forte registada esta madrugada foi de 91km/h, à 1h40.