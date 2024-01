Homem cai ao sair do carro e fica ferido em São Roque

Um homem com cerca de 60 anos tropeçou e caiu ontem à noite, ao sair do carro, e bateu com a cabeça no chão, o que lhe provocou diversos ferimentos.

A queda levou os Bombeiros Voluntários Madeirenses até São Roque, no Funchal, que prestaram socorro à vítima e asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.