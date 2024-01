Avião cargueiro retido no Porto Santo devido ao mau tempo na Madeira

É mais uma consequência do mau tempo. O avião cargueiro da Swift Air, vindo do continente para a Madeira, ficou retido este sábado no Porto Santo, pois não conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

Além de outras mercadorias, o avião traz publicações nacionais, contudo, devido a esta situação, os jornais nacionais não vão chegar hoje às bancas na Madeira.

Se o tempo permitir, só amanhã é que o avião vem para a Madeira.