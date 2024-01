Corpo de mulher encontrado em poço em Ovar

O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado hoje por um popular num poço em Ovar, no distrito de Aveiro, revelaram à Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

O alerta foi dado pelas 13:00, acrescentou a fonte da Guarda de Aveiro, que confirmou que o corpo estava em "avançado estado de decomposição".

Feita a remoção do corpo, continuou, foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.

A fonte dos bombeiros confirmou tratar-se do corpo de uma mulher. Vários órgãos de comunicação social nacionais estão a avançar com a hipótese de se tratar do corpo de Mónica Silva, a grávida de Viseu que estará desaparecida.