Casa do Voluntário do Porto Santo recebe doação da Associação Portuguesa dos Controladores de Tráfego Aéreo

A Associação Portuguesa dos Controladores de Tráfego Aéreo fez, esta tarde, uma doação a casa do Voluntário do Porto Santo, através de géneros alimentícios.

Inês Jorge, representante da associação afirmou tratar-se de "uma boa iniciativa para começar o ano com o pé direito".

"A Associação Portuguesa dos Controladores de Tráfego Aéreo, fez e conjuntamente com os funcionários da NAV Portugal, “uma recolha de alimentos para ajudar quem mais precisa na ilha do Porto Santo", acrescentou.

Por parte da Casa do Voluntário do Porto Santo, Catarina Abreu adiantou que esta colaboração “é sempre bem-vinda, como todas as iniciativas que sejam em prol da causa social".