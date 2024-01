Associação da Ucrânia com Amor assinala Dia da Reunificação no Funchal

A 22 de Janeiro, o povo ucraniano celebra anualmente o Dia da Unidade da Ucrânia ou Dia da Reunificação.

"Neste momento tão difícil para a Ucrânia e os ucranianos, temos de lembrar quem nos rodeia da importância da história ucraniana, e que somos todos Ucrânia", realça Katerina Leacock, presidente da Associação da Ucrânia com Amor, que irá assinalar a efeméride na Madeira.

Para este efeito convocaram uma concentração em frente à Sé Catedral do Funchal, para este domingo, dia 21, entre as 12 e as 12h30.

"Este feriado lembra que a Ucrânia não está dividida, não existe uma Ucrânia Oriental e Ocidental separada - temos um único Estado e somos um único povo. A combinação das nossas histórias, culturas e corações cria aquela imagem em mosaico única que chamamos de Ucrânia. Juntos passamos por grandes provações, unidos em tempos difíceis, e permanecemos lado a lado na defesa da nossa independência e continuamos a fazê-lo", pode ler-se na mensagem transmitida aos jornalistas pelos membros da associação que representa a comunidade ucraniana na Região.