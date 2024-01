Faleceu o padre Bernardino Andrade, o "pastor dos pobres"

O padre Bernardino Correia de Andrade morreu, hoje, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, aos 86 anos. De acordo com a Diocese do Funchal, o funeral realiza-se no sábado, 20 de Janeiro, pelas 11 horas, na Igreja Paroquial da Ponta do Sol, seguindo depois para o cemitério de São Caetano (Ponta do Sol).

Nascido na Ponta do Sol, foi ordenado padre a 12 de Junho de 1965, em Moçambique, na Diocese de Quelimane.

Agradecemos ao Senhor uma Vida cheia de entrega e fidelidade à igreja que sempre serviu na pessoa dos mais pobres num incansável serviço às diversas igrejas locais nomeadamente na Arquidiocese de Oklahoma. Agradecemos nestes últimos tempos o seu dedicado serviço à Paróquia da Tabua, Pastoral das Migrações e Turismo e aos doentes como Capelão do Hospital Nélio de Mendonça. Diocese do Funchal

Em 2020, o padre concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, também dado o seu papel no projecto 'Gente Ajudando Gente', que viria a culminar com um donativo por parte de um leitor alemão que, sensibilizado pelo seu trabalho, que até lhe valeu a alcunha de 'Pastor dos Pobres', quis ajudar os mais pobres da Madeira.