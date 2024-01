Ao revisitar o meu currículo, por motivos profissionais que assim o exigiu, constatei que o meu caminho profissional, que acompanhou o meu percurso de vida, está carregado de mudanças, adaptações e desafios. Ao revisitar a história, as memórias trazem-me pessoas que muito me ensinaram não só sobre a prática da psicologia mas também sobre diferentes olhares sobre a vida, o que muito facilitou o meu crescimento e desenvolvimento pessoal. Ao crescer enquanto profissional cresci como pessoa.

A Madeira, onde vivi a maior parte do meu tempo profissional, é um lugar de relações, de proximidade. Desde o primeiro dia que me senti sempre acompanhada, apoiada, integrada. As equipas por onde passei, as pessoas com quem me cruzei, os colegas com quem trabalhei, os amigos com quem privei e os que ficaram para sempre, facilitaram a minha caminhada participando nos sucessos e suportando comigo algumas tristezas e desilusões. Hoje, sempre que preciso de qualquer partilha, ajuda, ou orientação, as minhas pessoas continuam comigo, com uma disponibilidade imediata, um sorriso ou uma palavra de carinho e amizade. Tenho consciência do que dei e partilhei mas sou muito grata e reconhecida por tudo o que recebi e continuo a receber. Sim, a Madeira é um lugar de relações.

De 1995 até hoje muito se fez e construiu para a promoção da Saúde Mental na Região, nas suas diferentes áreas de intervenção. Apesar de inicialmente os recursos serem escassos, a vontade e a motivação dos técnicos era enorme e a relação da psicologia com a comunidade também foi crescendo num processo gradual de confiança e reconhecimento do resultado das intervenções. Após o impulso inicial, o crescimento foi notável e os resultados evidentes. Importa sublinhar o papel da comunicação social neste impulso de afirmação da psicologia que, de forma responsável e credível, possibilitou a difusão e divulgação do exercício da psicologia e dos seus efeitos no bem-estar e equilíbrio da comunidade. O poder politico também acreditou no benefício da implementação de novas estratégias e potenciação dos serviços criando condições para o seu desenvolvimento.

Nada se faz sem imperfeições nem constrangimentos mas a verdade é que, durante o meu tempo ativo na Região, a Saúde Mental teve um crescimento significativo com resultados evidentes.

Nestes dias senti-me muito grata pela profissão que escolhi, pelos projetos desafiantes que assumi, pelas pessoas com quem fui partilhando os vários momentos da história profissional, ficando com aquela boa sensação de olhar o passado com agrado e prazer, com a certeza de que as coisas boas desqualificaram as desilusões. As memórias e os factos deixam-me feliz.