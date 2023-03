Madeirenses correm para a taxa fixa no crédito habitação

A taxa de juro já subiu 758% desde o início da guerra e a renegociação dos créditos à habitação está em alta, num momento em que os bancos nacionais também terão de oferecer alternativas aos clientes perante a evolução da Euribor. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A imagem em maior destaque na primeira página diz respeito à derrota do Marítimo (2-0), ontem, na casa do Gil Vicente. Em Barcelos, a equipa madeirense até deu ‘bailinho’, mas a enxurrada de oportunidades não se traduziu em golos.

Outra notícia com chamada na primeira página revela que o Governo Regional vai relançar o incentivo para as energias renováveis. Os 316 excluídos do programa por falta de cabimento orçamental terão prioridade neste novo pacote de ajuda.

Há turcos que querem viver e investir na Madeira. Quem o diz é o cônsul, que revela que há cidadãos interessados nos Vistos Gold e agradece a solidariedade com as vítimas do sismo. Um contentor com ajuda é entregue hoje à Embaixada em Lisboa.

Por fim, há o caso de um feiticeiro que é acusado de sacar 100 mil euros a um cliente em Santana.